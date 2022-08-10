Глава ЛНР Пасечник: Попасная в Донбассе практически полностью разрушена, город, вероятно, не будут восстанавливать

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10 августа 2022, 07:47

Глава ЛНР Леонид Пасечник, Kremlin Pool / globallookpress.com

Расположенный на территории Донбасса город Попасная практически полностью разрушен, данный населенный пункт, вероятно, не будут восстанавливать. На это, как передает РИА Новости, указал руководитель Луганской народной республики Леонид Пасечник.

«Город Попасная, возможно, не будут восстанавливать, он практически полностью разрушен, заявил глава ЛНР Пасечник», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.

В процитированном посте отмечается, что, согласно сведениям на 2019 год, в Попасной проживали 20 306 человек.

Ранее в среду сообщалось, что руководитель военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга заявил о наличии планов по эвакуации местного населения в случае чрезвычайного происшествия на Запорожской атомной электростанции.