Ушел из жизни бывший глава Белорусской ССР Николай Слюньков

В Минске скончался бывший первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Белоруссии, член Политбюро ЦК КПСС Николай Слюньков. Об этом заявили в пресс-службе компартии республики.
Николай Слюньков ушел из жизни в возрасте 93 лет. Причина смерти бывшего первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии не указана.
В сообщении говорится, что вся жизнь Слюнькова являлась ярчайшим примером служения Родине, народу, а также верности высоким идеалам и преданности гражданским ценностям.