Ушел из жизни бывший глава Белорусской ССР Николай Слюньков

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9 августа 2022, 22:22 Источник: Компартия Белоруссии

Николай Слюньков, сайт компартии Белоруссии

В Минске скончался бывший первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Белоруссии, член Политбюро ЦК КПСС Николай Слюньков. Об этом заявили в пресс-службе компартии республики.

Николай Слюньков ушел из жизни в возрасте 93 лет. Причина смерти бывшего первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии не указана.

В сообщении говорится, что вся жизнь Слюнькова являлась ярчайшим примером служения Родине, народу, а также верности высоким идеалам и преданности гражданским ценностям.