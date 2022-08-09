Зампостпреда России при ОБСЕ Буякевич назвал «ядерным терроризмом» атаки Киева на Запорожскую АЭС

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9 августа 2022, 20:36 Источник: РИА "Новости"

Запорожская АЭС, Andrei Solomonov/Global Look Press

Заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич во вторник, 9 августа, заявил, что атаки вооруженных формирований Украины на Запорожскую атомную электростанцию являются "ядерным терроризмом".

Максим Буякевич подчеркнул, что киевскому режиму, очевидно, уже недостаточно убийств мирных граждан и собственных солдат, вследствие чего было решено фактически взять в заложники всю Европу посредством ударов по Запорожской АЭС и создания риска возникновения масштабной ядерной катастрофы.

Зампостпреда РФ при ОБСЕ отметил, что его крайне удивляет отсутствие реакции политических кругов стран Запада на вышеуказанные авантюры Киева.