Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Зампостпреда России при ОБСЕ Буякевич назвал «ядерным терроризмом» атаки Киева на Запорожскую АЭС

, 20:36 Источник: РИА "Новости"

Зампостпреда России при ОБСЕ Буякевич назвал «ядерным терроризмом» атаки Киева на Запорожскую АЭС
Запорожская АЭС, Andrei Solomonov/Global Look Press

Заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич во вторник, 9 августа, заявил, что атаки вооруженных формирований Украины на Запорожскую атомную электростанцию являются "ядерным терроризмом".

Максим Буякевич подчеркнул, что киевскому режиму, очевидно, уже недостаточно убийств мирных граждан и собственных солдат, вследствие чего было решено фактически взять в заложники всю Европу посредством ударов по Запорожской АЭС и создания риска возникновения масштабной ядерной катастрофы.

Зампостпреда РФ при ОБСЕ отметил, что его крайне удивляет отсутствие реакции политических кругов стран Запада на вышеуказанные авантюры Киева.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram