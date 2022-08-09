Байден вновь протянул руку для рукопожатия в пустоту

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9 августа 2022, 20:21 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Ron Sachs - Pool via CNP/Keystone Press Agency

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден вновь попал в неловкую ситуацию в рамках мероприятия в Белом доме, протянув руку для рукопожатия в пустоту. Об этом сообщили во вторник журналисты.

Ранее сегодня в Белом доме состоялась церемония подписания закона о поддержке производителей полупроводников, которая проходила в присутствии нескольких десятков гостей, в частности, конгрессменов, предпринимателей и журналистов.

Лидер демократического большинства верхней палаты конгресса Чак Шумер после завершения вступительного слова под аплодисменты пожал руку всем присутствовавшим на сцене: Джо Байдену, спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси, главе Министерства торговли Джине Раймондо и предпринимателю Джошуа Авиву. Американский лидер протянул руку для рукопожатия во второй раз, однако на сей раз в пустоту и простоял так некоторое время.