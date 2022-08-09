Дипломат постпредства Украины при ООН Зленко призвал международное сообщество закрыть небо над украинскими АЭС

Дипломат постоянного представительства Украины при ООН Анатолий Зленко, выступая на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, призвал закрыть небо над украинскими АЭС.
На прошлой неделе с аналогичной просьбой на Обзорной конференции ДНЯО выступил заместитель руководителя Министерства иностранных дел Украины Николай Точицкий.
Анатолий Зленко сегодня подчеркнул, что киевские власти вновь обращаются к международному сообществу с призывом о закрытии неба над атомными электростанциями Украины, а также просят предоставить стране системы ПВО.