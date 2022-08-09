Дипломат постпредства Украины при ООН Зленко призвал международное сообщество закрыть небо над украинскими АЭС

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9 августа 2022, 19:19 Источник: РИА "Новости"

ООН, https://unsplash.com/photos/jlihWQRiYBI

Дипломат постоянного представительства Украины при ООН Анатолий Зленко, выступая на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, призвал закрыть небо над украинскими АЭС.

На прошлой неделе с аналогичной просьбой на Обзорной конференции ДНЯО выступил заместитель руководителя Министерства иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Анатолий Зленко сегодня подчеркнул, что киевские власти вновь обращаются к международному сообществу с призывом о закрытии неба над атомными электростанциями Украины, а также просят предоставить стране системы ПВО.