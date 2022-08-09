Посольство РФ сообщило, что Москва не планирует ответных мер против Риги из-за ситуации с визами

Посольство России в Латвии в настоящий момент не планирует ответных мер на решение Риги о приостановлении на неопределенный срок выдачи виз гражданам Российской Федерации. Об этом заявили в дипмиссии.
Ранее в Латвии заявили, что исключение в вопросе выдачи виз составят случаи въезда россиян на похороны близких родственников.
В посольстве РФ отметили, что зеркальные ответные меры на вышеуказанные недружественные действия Риги сейчас не планируются. "Так сказать "нанижем на общий счет", – уточнили дипломаты, а также добавили, что о данном шаге латвийской дипмиссии в Москве узнали из СМИ.