В Финляндии следят за использованием шенгенских виз российскими гражданами

Аргументы Недели → Политика 13+

8 августа 2022, 18:12

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В Финляндии контролируют целевое использование шенгенских виз, выданных российским гражданам в России, чтобы принять меры, если правила их использования будут нарушаться.

Несколько европейских стран, среди которых Чехия, Румыния, Эстония, Латвия, Литва ограничили выдачу виз россиянам.

По правилам шенгенского соглашения получатель визы должен большую часть определенного визой времени провести в стране, выдавшей ее.

В Финляндии заметили, что россияне подают заявки на выдачу шенгенских виз через страны с наименьшими очередями и сроками ожидания, а не по факту пребывания в стране, которая дает визу.

Главы консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер сообщил, что в его стране наблюдают за целевым использованием шенгенских виз, выданных в России.