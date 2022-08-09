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Захарова заявила, что Евросоюз не имеет права полностью ограничивать выдачу шенгенских виз целому народу

, 17:23 Источник: Россия-24

Захарова заявила, что Евросоюз не имеет права полностью ограничивать выдачу шенгенских виз целому народу
официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Евросоюза, исходя из взятых на себя обязательств, не имеют право полностью ограничивать выдачу шенгенских виз целому народу.

Ранее премьер Эстонии Кая Каллас выразила мнение, что необходимо прекратить выдавать гражданам Российской Федерации туристические визы, а также отметила, что посещение Европы якобы является "привилегией", а не правом любого человека.

Мария Захарова подчеркнула, что если государства-члены ЕС пойдут на этот шаг, это убьет всю идею демократии, либерализма, свободы, а также толерантности. По словам дипломата, страны в данном случае моментально распишутся в собственном национализме.

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