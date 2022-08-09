The Guardian сообщает, что правящая партия Польши пригрозила сместить главу Еврокомиссии фон дер Ляйен с поста

Аргументы Недели → Политика 13+

9 августа 2022, 16:02 Источник: РИА "Новости"

глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, Fredrik Sandberg/Tt / globallookpress.com

Издание The Guardian заявило, что правящая партия Польши резко ужесточила свою риторику в отношении Брюсселя из-за отказа ЕК выделить Варшаве 35 миллиардов евро на борьбу с пандемией COVID-19.

Генеральный секретарь правящей в Польше партии "Право и справедливость" Кшиштоф Соболевский заявил, что если руководство Евросоюза попытается "прижать страну к стенке", то у нее не останется другого выбора, кроме как использовать все оружие из своего арсенала и ответить "око за око".

Политик также пообещал в случае отказа в запросе средств сместить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и ее коллегию комиссаров.