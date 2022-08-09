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Bloomberg: Бориса Джонсона не приняли в Варшаве, так как у премьера Польши Моравецкого «нет времени»

, 10:30

Bloomberg: Бориса Джонсона не приняли в Варшаве, так как у премьера Польши Моравецкого «нет времени»
Британский политик Борис Джонсон, Tejas Sandhu / globallookpress.com

Бориса Джонсона, в начале июля объявившего о своей отставке с поста премьера Великобритании, не приняли в польской столице в связи с тем, что у главы правительства страны Матеуша Моравецкого «нет времени». Об этом, как указывает Telegram-канал «RT на русском», проинформировало американское агентство Bloomberg.

«Джонсона не приняли в Варшаве, так как у премьер-министра Польши Моравецкого “нет времени”. Об этом пишет Bloomberg», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Согласно имеющимся сведениям, поездка в Варшаву должна была стать частью прощальных встреч Бориса Джонсона с мировыми лидерами.

Как сообщалось ранее сегодня, в Bloomberg отметили, что президент РФ Владимир Путин оказал поддержку турецкому коллеге Реджепу Эрдогану в критически важный для Анкары момент.

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