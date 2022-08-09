Bloomberg: Путин поддержал турецкого коллегу Эрдогана в критически важный для Анкары момент

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9 августа 2022, 10:01

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российский лидер Владимир Путин оказал поддержку президенту Турции Реджепу Эрдогану в критически важный для Анкары момент. На это, как передает РИА Новости, указало американское агентство Bloomberg.

«Президент России Владимир Путин поддержал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в критически важный для Анкары момент, пишет издание Bloomberg», — говорится в публикации, появившейся на сайте РИА Новости.

В материале Bloomberg отмечается, что соглашения относительно частичного перехода Анкары к оплате российского газа за рубли, к которым Путин и Эрдоган пришли на состоявшейся некоторое время назад встрече в Сочи, стабилизируют курс лиры и предотвратят новую волну повышения цен в Турции.

Как сообщалось ранее во вторник, обозреватель издания Wiener Zeitung Герхард Лехнер заявил о высоком уровне поддержки Владимира Путина среди жителей ФРГ и Австрии.