Американский законодатель Нэнси Пелоси сделала заявление о том, что она абсолютно не жалеет о своем посещении Тайваня. Об этом информирует ТАСС.
«Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что абсолютно не жалеет о своем визите на Тайвань, а также подчеркнула, что США все еще придерживаются политики "одного Китая"», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.
Ранее глава американского Государственного департамента Энтони Блинкен указал на то, что военные учения КНР в районе Тайваня несоразмерны «мирному визиту» Пелоси на остров и ведут к обострению.