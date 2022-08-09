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9 августа 2022, 15:29

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, Chris Kleponis - CNP / globallookpress.com

Американский законодатель Нэнси Пелоси сделала заявление о том, что она абсолютно не жалеет о своем посещении Тайваня. Об этом информирует ТАСС.

«Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что абсолютно не жалеет о своем визите на Тайвань, а также подчеркнула, что США все еще придерживаются политики "одного Китая"», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

Ранее глава американского Государственного департамента Энтони Блинкен указал на то, что военные учения КНР в районе Тайваня несоразмерны «мирному визиту» Пелоси на остров и ведут к обострению.