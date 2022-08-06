Госсекретарь США Блинкен: военные маневры Китая несоразмерны «мирному визиту» Пелоси на Тайвань и ведут к обострению

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6 августа 2022, 09:31

Глава Госдепа США Энтони Блинкен, Michael A. McCoy - Pool via CNP / globallookpress.com

Китайские военные учения в районе Тайваня несоразмерны «мирному визиту» спикера нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси на остров и ведут к обострению. Соответствующую точку зрения, как информирует Telegram-канал «RT на русском», высказал государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

«Блинкен заявил, что военные маневры КНР несоразмерны “мирному визиту” Пелоси на Тайвань и ведут к обострению», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее в субботу, издание Politico написало, что представители военного командования Китая не отвечают на попытки Вашингтона выйти на связь с ними на фоне обострения вокруг Тайваня.