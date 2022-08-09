Глава Крыма Аксенов: похоже, следующим шагом Зеленского станет призыв к «окончательному решению русского вопроса»

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9 августа 2022, 12:02

Глава Республики Крым Сергей Аксенов, Kremlin Pool / globallookpress.com

Похоже, следующим шагом президента Украины Владимира Зеленского станет призыв к «окончательному решению русского вопроса». С соответствующим предположением выступил Сергей Аксенов, руководитель Республики Крым.

Отечественный политический деятель прокомментировал предложение Зеленского «призвать к ответственности все население России».

«Похоже, следующим шагом станет призыв к “окончательному решению русского вопроса”. Что у Запада на уме, то у клоуна на языке», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале Аксенова.

Как сообщалось ранее во вторник, глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что референдум о присоединении данного региона к РФ, скорее всего, состоится в сентябре.