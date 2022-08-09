Энтони Блинкен: будущее мира будет определяться в Африке

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9 августа 2022, 13:04 Источник: ТАСС

Глава Госдепа США Энтони Блинкен, Lev Radin / globallookpress.com

Будущее мира будет определяться в Африке, поэтому правительство США уделяет много внимания отношениям с африканскими странами. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью Международному французскому радио.

«До 2050 года каждый четвертый гражданин планеты будет африканцем, а до 2025 года 50% населения Африки будет 25 лет или меньше. Поэтому будущее очень конкретно решается в Африке», - сказал госсекретарь в интервью.

По словам Блинкена, в связи с этим США пытаются установить крепкие отношения со странами континента. Власти Соединенных Штатов желают вместе с Африкой бороться над преодолением вызовов в лице климатических изменений и последствий пандемии ковида.

Ранее нами сообщалось, что поездка Блинкена в Африку может завершиться неудачей на фоне состоявшегося турне Лаврова.