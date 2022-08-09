Энтони Блинкен: будущее мира будет определяться в Африке

Будущее мира будет определяться в Африке, поэтому правительство США уделяет много внимания отношениям с африканскими странами. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью Международному французскому радио.
«До 2050 года каждый четвертый гражданин планеты будет африканцем, а до 2025 года 50% населения Африки будет 25 лет или меньше. Поэтому будущее очень конкретно решается в Африке», - сказал госсекретарь в интервью.
По словам Блинкена, в связи с этим США пытаются установить крепкие отношения со странами континента. Власти Соединенных Штатов желают вместе с Африкой бороться над преодолением вызовов в лице климатических изменений и последствий пандемии ковида.
Ранее нами сообщалось, что поездка Блинкена в Африку может завершиться неудачей на фоне состоявшегося турне Лаврова.