WSJ: поездка Блинкена в Африку может завершиться неудачей из-за состоявшегося ранее турне Лаврова

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8 августа 2022, 10:52 Источник: РИА "Новости"

госсекретарь США Энтони Блинкен, IMAGO/Niyi Fote

Издание The Wall Street Journal выразило мнение, что поездка госсекретаря США Энтони Блинкена в Африку может завершиться неудачей на фоне состоявшегося ранее турне руководителя МИД РФ Сергея Лаврова.

Аналитики Джессика Донати и Габриэле Штайнхаузер в статье для газеты подчеркнули, что Энтони Блинкен на фоне растущей обеспокоенности США влиянием России в Африке и после недавнего визита Сергея Лаврова на континент начал турне по трем африканским странам 7 августа.

Визит главы Госдепа призван изменить нейтральную позицию ведущих стран Африки по отношению к антироссийским рестрикциям, однако американская сторона может не достигнуть этой цели, полагают эксперты.