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Посол ЛНР Мирошник назвал «современным расизмом» призыв Зеленского к странам Запада запретить въезд для всех россиян

, 10:52

Посол ЛНР Мирошник назвал «современным расизмом» призыв Зеленского к странам Запада запретить въезд для всех россиян
Посол ЛНР в России Родион Мирошник, Alexander Rekun / globallookpress.com

Посол ЛНР в Москве Родион Мирошник назвал «современным расизмом» призыв президента Украины Владимира Зеленского к странам Запада запретить въезд на их территорию для всех граждан Российской Федерации. Соответствующую публикацию дипломатический представитель разместил в своем Telegram-канале.

«Это просто современный расизм. Не пусти русского! Выгони русского! Что дальше? Убей русского?! А это уже откровенный геноцид!» — написал Мирошник.

Как сообщалось ранее во вторник, замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя предложение Зеленского «призвать к ответственности все население России», отметил, что подобные идеи пытался реализовать лидер нацистской Германии Адольф Гитлер.

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