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9 августа 2022, 09:43 Источник: URA.RU

В. Зеленский, фото из соцсети

Во времена, когда украинский президент Владимир Зеленский был участником юмористического шоу «Квартал 95», он вел корпоративы и дни рождения. О том, что Зеленский был приглашен провести день рождения ребенка, и стоило это недорого, рассказал бывший украинский офицер, который сейчас работает в военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Суворов.

Экс-офицер АТО в беседе с URA.RU заявил, что теперь из-за действий Зеленского Украине грозит гибель.

Суворов перешел на сторону России, когда Вооруженные силы РФ заняли Херсонскую область. По его словам, в АТО он оказался не по своей воле, никогда не держал в руках оружия.

Сотрудник администрации Херсонской области рассказал, что к Зеленскому относится отрицательно.

Когда президент Украины был участником шоу «Квартал 95» и играл президента в сериале «Слуга народа», его выступления обходились украинским гражданам дешевле, чем после обострения конфликта в Донбассе в начале 2022 года.

Как доказательство, у Суворова есть фото Зеленского на дне рождения его ребенка. Суворов тогда работал в Киеве начальником экологической инспекции. «Ребенок родился, и на его крестины приглашали артистов 95-го квартала. Стоило это недорого, точно дешевле, чем сейчас стране обходится этот бедлам», — поделился он.

«Какое мнение у меня может быть о человеке, который вел дни рождения?... Человек который развалил страну, человек который обещал мир. Обещал встать на колени перед Путиным, лишь бы никто больше не погибал», — напомнил Суворов.