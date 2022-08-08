МИД РФ: Россия официально информировала США о выводе своих объектов из-под инспекции Договора об СНВ

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8 августа 2022, 21:55 Источник: МИД РФ

фото: Aleksander Polyakov / globallookpress.com

Россия 8 августа 2022 года официально по дипломатическим каналам предупредила США о временном выводе из-под инспекционной деятельности по Договору о СНВ свои объекты, подлежащие инспекциям по данному Договору.

В МИД РФ пояснили, что возможность вывода учтена в Договоре о СНВ. В заявлении ведомства указано, сейчас Российская Федерация вынуждена прибегнуть к этой мере вследствие упорного стремления США явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для Штатов односторонние преимущества и фактически лишают нашу страну права на осуществление инспекций на американской территории.

МИД назвал цель вывода: "исключить подобную неприемлемую ситуацию и обеспечить функционирование всех механизмов ДСНВ в строгом соответствии с принципами паритета и равноправия сторон, как это подразумевалось" ранее.