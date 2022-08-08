Депутат Госдумы Морозов заявил, что вхождение Запорожской области в состав РФ может занять несколько дней, как ранее у Крыма

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8 августа 2022, 17:46 Источник: РИА Новости

Олег Морозов, фото: Federation Council of Russia/globallookpress.com

Процесс вхождения Запорожской области в состав Российской Федерации может занять несколько дней, как ранее у Крыма и Севастополя. Депутат Госдумы Олег Морозов в понедельник уточнил, что синхронизация законодательства займет длительное время.

Как стало известно сегодня ранее, глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.

Сергей Аксёнов пообещал оказать поддержку Запорожской области в организации референдума по опыту Крыма.

Депутат Госдумы Олег Морозов сообщил, что опыт вхождения в состав РФ Республики Крым и Севастополя имеется, там процесс занял несколько дней. На вопрос РИА Новости и о возможных сроках оформления вхождения Запорожской области в состав РФ Морозов отметил, что "синхронизация законодательства - длительный процесс, он займёт не один месяц", можно посмотреть на опыт Крыма.