Эксперт Коротченко: «Поставки оружия в Украину – поле для коррупции»

Аргументы Недели → Политика 13+

8 августа 2022, 17:40 Антон Николаев

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что на Украине отсутствует учет западного вооружения. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Поставки продолжают идти. К сожалению, не уничтожены транспортные узлы, посты на западе и юге Украины, через которые эти поставки. Что касается эффективности использования этой техники, то мы видим, что украинская армия решающего преимущества так и не получила. Это связано с двумя факторами. Отсутствие обученных и подготовленных боевых расчетов в составе целых подразделений, которые готовы применять западное оружие. Также это бардак, коррупция в самой Украине. Я не думаю, что только 30-40% доходит, полагаю, что доходит более 80%, а примерно где-то 15-20% перепродается по различным схемам на черном рынке. В этой схеме участвует ряд украинских коррупционеров в погонах, которых «крышуют» политики. На этом люди зарабатывают деньги, понимая, что через год, возможно, Украины не будет, а деньги нужны. Безусловно, это проблема отсутствия элементарного учета контроля, распределения, эксплуатации западного оружия. Это процесс не налажен. Это широчайшее поле для коррупции».

Ранее американская телекомпания Си-би-эс удалила документальный фильм о поставках западного оружия Украине, вызвавший критику украинских властей. В фильме приводились слова руководителя одного из частных фондов помощи Украине. Тот заявил, что только 30-40% процентов поставок, идущих через украинскую границу, достигают конечного получателя.