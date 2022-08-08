Политолог Рубаев: «Мы в режиме реального времени наблюдаем раздел Украины»

Аргументы Недели → Политика 13+

8 августа 2022, 14:20 Антон Николаев

Аслан Рубаев, считает, что Польша попытается взять крупные города западной Украины. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Сегодня в режиме реального времени мы наблюдаем раздел Украины. С одной стороны, Россия пытается установить контроль над территориями, где проживают русские люди. Это абсолютно справедливый исторический путь. Другое дело, что Польша понимает, что военным путем пытаться аннексировать территории западной Украины, это военное столкновение с РФ, т.е. прямой конфликт НАТО и нашего государства. Это не входит в интересы Польши. Польша сейчас будет применять элементы мягкой силы, тем самым пытаться установить экономический контроль, а затем – все перейдет в политический. Мы видим, как украинское правительство капитулировало перед поляками. Они готовы продать им абсолютно все. Мы видим, как воюет ограниченный контингент польского спецназа в Украине против РФ, мы знаем, что Польша не может отказаться от западных территорий Украины, особенно для них стратегически важного и болезненного города Львова. Мы не можем сбрасывать со счетов, что Польша будет пытаться взять под контроль несколько западных областей Украины. Но прежде чем взять их под контроль, они попытаются туда прийти экономически, чтобы там хоть как-то укрепиться. Польша сделает рывок и попытается воткнуть нож в спину Украины. Я бы на месте украинцев не радовался дружбе с Польшей. Данные нашей разведки верны. Польские военные, деятели не скрывают своих желаний установить контроль над западными территориями Украины».

Ранее, по данным внешней разведки РФ, сообщалось, что Польша готовится к установлению контроля над наиболее перспективными отраслями экономики Украины.