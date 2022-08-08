Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что Анкара готовится к новой архитектуре безопасности в Европе

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8 августа 2022, 14:26 Источник: РИА "Новости"

глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Mohammad Abu Ghosh / globallookpress.com

Руководитель Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в понедельник, 8 августа, что Анкара готовится к новой архитектуре безопасности на территории Европы после конфликта на Украине.

Мевлют Чавушоглу в разговоре с журналистами сегодня подчеркнул, что для Турции самым главным является защита общих интересов.

По словам турецкого министра иностранных дел, в рамках формирования новой архитектуры безопасности в Европе необходимо действовать предельно продуманно. Дипломат уточнил, что Анкара уже сейчас готовится к этому.