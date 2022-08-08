В Минобороны заявили, что ВС России уничтожили три взвода украинских РСЗО «Град»

Аргументы Недели → Политика 13+

8 августа 2022, 14:00 Источник: РИА "Новости"

РСЗО, MOD Russia/ globallookpress.com

В Минобороны РФ в понедельник, 8 августа, заявили, что российские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили в Донбассе три украинских взвода РСЗО "Град" и четыре взвода орудий "Мста-Б".

В оборонном ведомстве уточнили, что российские военные подавили три взвода РСЗО "Град" недалеко от населенных пунктов Кодема, Маяки и Адамовка, четыре артиллерийских взвода орудий "Мста-Б" и два взвода орудий "Гиацинт-Б" в районах населенных пунктов Артемовск, Соледар, Веселое, Максимильяновка, Дзержинск и Антоновка в ДНР.

Напомним, РФ начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года.