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В Минобороны заявили, что ВС России уничтожили три взвода украинских РСЗО «Град»

, 14:00 Источник: РИА "Новости"

В Минобороны заявили, что ВС России уничтожили три взвода украинских РСЗО «Град»
РСЗО, MOD Russia/ globallookpress.com

В Минобороны РФ в понедельник, 8 августа, заявили, что российские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили в Донбассе три украинских взвода РСЗО "Град" и четыре взвода орудий "Мста-Б".

В оборонном ведомстве уточнили, что российские военные подавили три взвода РСЗО "Град" недалеко от населенных пунктов Кодема, Маяки и Адамовка, четыре артиллерийских взвода орудий "Мста-Б" и два взвода орудий "Гиацинт-Б" в районах населенных пунктов Артемовск, Соледар, Веселое, Максимильяновка, Дзержинск и Антоновка в ДНР.

Напомним, РФ начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года.

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