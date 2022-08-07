Российские войска подавили четыре взвода украинских «Градов» и два взвода «Мста-Б»

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7 августа 2022, 13:29 Источник: РИА "Новости"

САУ "Акация", сайт МО РФ

Российские военные в рамках контрбатарейной борьбы подавили четыре украинских взвода РСЗО "Град", два взвода орудий "Мста-Б", а также один взвод "Гиацинт-Б" в ДНР. Об этом сообщили сегодня в МО РФ.

Уточняется, что взводы, о которых идет речь, были подавлены российскими войсками на огневых позициях, расположенных в районах населенных пунктов Дзержинск, Сухая Балка, Ласточкино, а также Красногоровка на территории Донецкой Народной Республики.

Напомним, в начале июля стало известно, что военные из РФ уничтожили половину от всех американских РСЗО HIMARS, доставленных Пентагоном на Украину.