Российские войска подавили четыре взвода украинских «Градов» и два взвода «Мста-Б»

Российские военные в рамках контрбатарейной борьбы подавили четыре украинских взвода РСЗО "Град", два взвода орудий "Мста-Б", а также один взвод "Гиацинт-Б" в ДНР. Об этом сообщили сегодня в МО РФ.
Уточняется, что взводы, о которых идет речь, были подавлены российскими войсками на огневых позициях, расположенных в районах населенных пунктов Дзержинск, Сухая Балка, Ласточкино, а также Красногоровка на территории Донецкой Народной Республики.
Напомним, в начале июля стало известно, что военные из РФ уничтожили половину от всех американских РСЗО HIMARS, доставленных Пентагоном на Украину.