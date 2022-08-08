Зеленский рассмотрит петицию о запрете гражданам России въезжать на Украину в течение пятидесяти лет

В понедельник, 8 августа, стало известно, что петиция с призывом запретить гражданам России въезд на Украину на пятьдесят лет набрала необходимое количества голосов для рассмотрения Владимиром Зеленским.
В петиции, опубликованной на сайте офиса Владимира Зеленского, отмечается, что ради безопасности каждого жителя Украины необходимо полностью закрыть въезд на территорию страны всем россиянам на следующие пятьдесят лет.
Вышеуказанный документ был зарегистрирован в мае текущего года. Данная петиция набрала свыше 25 тысяч голосов, вследствие чего ее должен рассмотреть украинский лидер.