Зеленский рассмотрит петицию о запрете гражданам России въезжать на Украину в течение пятидесяти лет

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8 августа 2022, 12:27 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency/Keystone Press Agency

В понедельник, 8 августа, стало известно, что петиция с призывом запретить гражданам России въезд на Украину на пятьдесят лет набрала необходимое количества голосов для рассмотрения Владимиром Зеленским.

В петиции, опубликованной на сайте офиса Владимира Зеленского, отмечается, что ради безопасности каждого жителя Украины необходимо полностью закрыть въезд на территорию страны всем россиянам на следующие пятьдесят лет.

Вышеуказанный документ был зарегистрирован в мае текущего года. Данная петиция набрала свыше 25 тысяч голосов, вследствие чего ее должен рассмотреть украинский лидер.