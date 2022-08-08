Медведев заявил, что Россия будет добиваться мира с Украиной исключительно на своих условиях

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8 августа 2022, 11:19 Источник: ТАСС

зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в рамках разговора с представителями СМИ заявил, что РФ будет добиваться мира с Украиной исключительно на собственных условиях.

Дмитрий Медведев уточнил, что проведение спецоперации на Украине стало жестким, однако тщательно продуманным ответом на русофобскую политику, которую проводил коллективный Запад.

Замглавы Совбеза уточнил, что у России есть свои национальные интересы, которые страна намерена обеспечить любыми доступными способами.