Медведев заявил, что Россия будет добиваться мира с Украиной исключительно на своих условиях

Заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в рамках разговора с представителями СМИ заявил, что РФ будет добиваться мира с Украиной исключительно на собственных условиях.
Дмитрий Медведев уточнил, что проведение спецоперации на Украине стало жестким, однако тщательно продуманным ответом на русофобскую политику, которую проводил коллективный Запад.
Замглавы Совбеза уточнил, что у России есть свои национальные интересы, которые страна намерена обеспечить любыми доступными способами.