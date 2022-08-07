Российские системы ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников

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7 августа 2022, 14:24 Источник: РИА "Новости"

ЗРК "Бук", сайт МО РФ

За минувшие сутки российские системы ПВО сбили восемь украинских беспилотников. Соответствующую информацию днем в воскресенье, 7 августа, предоставили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Беспилотные летательные аппараты были сбиты российскими системами ПВО в районах населенных пунктов Червоный Яр, Дибровное, Красное, Петропавловка в Харьковской области, Старомихайловка, Ровнополь, Малиновка на территории Донецкой Народной Республики и города Донецк.

Более того, в МО РФ сообщили, что за минувшие 24 часа в Харьковской области был перехвачен снаряд украинской РСЗО.