Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион уходит из состава Украины навсегда, а также призвал Киев отождествлять данную область исключительно с РФ.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что проведение референдумов освобожденных российскими военными в южных регионах закроют для Москвы любую возможность переговоров с Киевом.
Владимир Рогов в свою очередь подчеркнул, что Запорожье навсегда покидает состав Украины. По его словам, регион уже взял курс на воссоединение с РФ – обратного пути не будет.