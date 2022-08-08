Член ВГА Запорожской области Рогов заявил, что регион уходит из состава Украины навсегда

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8 августа 2022, 08:27 Источник: РИА "Новости"

флаг России, https://unsplash.com/photos/Gp0OaK6ZzlI

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион уходит из состава Украины навсегда, а также призвал Киев отождествлять данную область исключительно с РФ.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что проведение референдумов освобожденных российскими военными в южных регионах закроют для Москвы любую возможность переговоров с Киевом.

Владимир Рогов в свою очередь подчеркнул, что Запорожье навсегда покидает состав Украины. По его словам, регион уже взял курс на воссоединение с РФ – обратного пути не будет.