Полянский заявил, что за проблемы с поставками российского газа в Европу надо спрашивать «безрассудных европейских политиков»

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7 августа 2022, 21:31 Источник: ТАСС

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Фото: Luiz Rampelotto/globallook.com

За проблемы, возникшие сейчас с поставками в Европу газа по «Северному потоку», следует спрашивать «безрассудных» политиков, которые ввели санкции в отношении РФ. Об этом в интервью радио Times заявил в воскресенье заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Отвечая на вопрос журналистки, почему Россия сократила экспорт газа, дипломат подчеркнул, что РФ «была и остается надежным поставщиком», а сегодняшняя ситуация с «Северным потоком» возникла исключительно из-за антироссийских санкций, введенных Европой и Великобританией.

«Идея введения антироссийских санкций принадлежит не нам, так что в первую очередь надо спрашивать тех безрассудных европейских политиков, в том числе британских, которые ни во что не ставят интересы своих народов», - заявил Полянский.