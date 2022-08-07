Медведев о высказывании Роджера Уотерса по поводу роли Байдена в ситуации вокруг Украины: «Есть еще адекватные люди и на Западе»

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7 августа 2022, 15:40

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Заместитель главы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание сооснователя британского музыкального коллектива Pink Floyd Роджера Уотерса по поводу роли американского лидера Джо Байдена в ситуации вокруг Украины. Соответствующая публикация появилась на странице отечественного чиновника в социальной сети «ВКонтакте».

«Есть еще адекватные люди и на Западе. Pink Floyd forever!» — написал Медведев.

Как сообщалось ранее сегодня, Уотерс озвучил точку зрения, согласно которой президент Соединенных Штатов Байден продолжает подливать масла в огонь в ситуации, сложившейся вокруг Украины.