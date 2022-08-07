Центральное телевидение Китая: КНР теперь будет регулярно проводить военные учения возле берегов Тайваня

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7 августа 2022, 15:09

Китайский корабль, Lin Jian / globallookpress.com

Пекин теперь будет регулярно проводить военные учения возле берегов Тайваня. На это указало Центральное телевидение Китая (CCTV).

В информации, распространенной CCTV, говорится, что Вооруженные силы КНР теперь будут регулярно проводить маневры к востоку от «срединной линии» Тайваньского пролива. Нынешние учения показали, что «так называемых территориальных вод Тайваня не существует», отметили в CCTV.

Китай не признает независимость Тайваня и считает его своей территорий.

Ранее в воскресенье сообщалось, что тайваньский премьер-министр Су Чжэньчан призвал Пекин прекратить демонстрировать «военные мускулы» в ходе масштабных маневров вблизи острова.