Премьер Тайваня Су Чжэньчан призвал Китай прекратить показывать «военные мускулы» во время масштабных маневров вблизи острова

Аргументы Недели → Политика 13+

7 августа 2022, 11:48

Китайские корабли, Hu Shanmin / globallookpress.com

Тайваньский премьер-министр Су Чжэньчан призвал Китай прекратить демонстрировать «военные мускулы» в ходе масштабных маневров вблизи острова. Об этом пишет Telegram-канал ТАСС.

«Глава правительства Тайваня Су Чжэньчан призвал Пекин прекратить показывать свои "военные мускулы" во время масштабных учений вблизи острова, сообщила газета "Ляньхэбао"», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что маневры КНР в районе Тайваня несоразмерны «мирному визиту» спикера нижней палаты парламента США Нэнси Пелоси на остров и ведут к обострению.