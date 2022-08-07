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Премьер Тайваня Су Чжэньчан призвал Китай прекратить показывать «военные мускулы» во время масштабных маневров вблизи острова

, 11:48

Премьер Тайваня Су Чжэньчан призвал Китай прекратить показывать «военные мускулы» во время масштабных маневров вблизи острова
Китайские корабли, Hu Shanmin / globallookpress.com

Тайваньский премьер-министр Су Чжэньчан призвал Китай прекратить демонстрировать «военные мускулы» в ходе масштабных маневров вблизи острова. Об этом пишет Telegram-канал ТАСС.

«Глава правительства Тайваня Су Чжэньчан призвал Пекин прекратить показывать свои "военные мускулы" во время масштабных учений вблизи острова, сообщила газета "Ляньхэбао"», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что маневры КНР в районе Тайваня несоразмерны «мирному визиту» спикера нижней палаты парламента США Нэнси Пелоси на остров и ведут к обострению.

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