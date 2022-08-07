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7 августа 2022, 10:59 Источник: Свободная пресса

военные, Rick Mave/Keystone Press Agency

Коллективный Запад долгое время полагал, что многонациональный состав российской армии является слабым местом РФ, однако в действительности, по словам экспертов, это оказалось весьма сильной стороной.

Бойцы разных подразделений армии РФ переговариваются на национальных языках, вследствие чего ВСУ и западные разведчики не могут понять, о чем ведутся беседы.

Ветеран спецслужб Сергей Гончаров в беседе со "Свободной прессой" отметил, что проблемы с дешифровкой у украинцев и их западных кураторов – это очень хорошо. Он также отметил, что у разных народов разные подходы к решению тех или иных вопросов, в частности, чеченские бойцы имеют своеобразное отношение к пленным – они не вникают в их чувства.

Политолог Сергей Марков в свою очередь отметил, что все народы России вносят вклад в развитие страны и имеют свои таланты. Более того, у многих этнических групп есть диаспоры за границей, что позволяет развивать и укреплять союзнические отношения между государствами.