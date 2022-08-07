Европейское агентство по обороне намерено проанализировать «уроки», извлеченные из конфликта на Украине

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7 августа 2022, 09:08

Евросоюз, https://unsplash.com/photos/3osQ7M_qO00

Европейское агентство по обороне занимается поиском экспертов, которые проанализируют "уроки", извлеченные из российской спецоперации на Украине, в целях пересмотра приоритетов развития потенциала ЕС.

Агентство планирует заключить контракт со специалистами на сумму до 500 тысяч евро. Данные, которые будут получены в ходе исследования, должны, в частности, оказать содействие согласованности оборонного планирования стран-членов ЕС и помочь в рамках определения общих приоритетов развития потенциала содружества на следующий год.

Как сообщает RT, ссылаясь на информацию ведомства, аналогичные исследования ранее проводились относительно военных операций на территориях Ливана и Афганистана.