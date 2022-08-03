В Крыму предупредили – Латвию исправит лишь спецоперация

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3 августа 2022, 13:51 Источник: Аргументы недели-Крым

Депутат Госдумы от Крыма Михаил ШЕРЕМЕТ прокомментировал признание латышами России государством, поддерживающим терроризм.

«Латвия бежит впереди европейского паровоза со своими безумными инициативами – то ли хочет просто выслужиться, то ли действительно власти там обезумели», - рассказал ШЕРЕМЕТ «Аргументам недели – Крым».

Напомним, на днях комиссия латвийского сейма по иностранным делам признала Россию государством, поддерживающим терроризм.

Михаил ШЕРЕМЕТ уверен, что начавшаяся 24.02.22 военная спецоперация явно показала – украинский фашизм расползается по всей Европе и окопавшихся там и распоясавшихся террористов может урезонить лишь успешное завершение специальной операции, которая положит конец угрозе России.