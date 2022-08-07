Трамп заявил, что визит Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китаю

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7 августа 2022, 07:22 Источник: РИА "Новости"

бывший президент США Дональд Трамп, Ron Sachs/Consolidated News Photos

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань лишь сыграл на руку КНР. Политик также подчеркнул, что такого при нем не случилось бы.

Дональд Трамп назвал Нэнси Пелоси, которая дважды объявляла ему импичмент, женщиной, которая сеет хаос и превращает "в плохое" все, к чему прикасается. Бывший президент США добавил, что визит спикера палаты представителей на Тайвань сыграл точно на руку Пекину.

Трамп заверил, что в годы его президентства подобного бы не произошло.