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7 августа 2022, 06:55

Президент США Джо Байден, Evan Vucci - Pool via CNP / globallookpress.com

Джо Байден и его администрация нанесли Соединенным Штатам больше ушерба, чем это могли бы сделать пять худших президентов в истории страны. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, высказал бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

«Джо Байден и его администрация нанесли США больше вреда, чем это могли бы сделать пять худших президентов в американской истории, считает Дональд Трамп», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Также Трамп отметил, что Штаты во многих аспектах опустились до уровня государств, которые принято относить к третьему миру.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, российский дипломат Андрей Белоусов указал на отсутствие у Москвы уверенности в том, что Вашингтон готов к конструктивному диалогу по стратегическим наступательным вооружениям.