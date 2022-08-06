Дипломат Вишневецкий: Москва не уверена, что США готовы к конструктивному диалогу по стратегическим наступательным вооружениям

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6 августа 2022, 11:03

Здание МИД России в Москве, Aleksander Polyakov / globallookpress.com

У Москвы нет уверенности в том, что Соединенные Штаты готовы к конструктивному диалогу по стратегическим наступательным вооружениям. На это, как передает ТАСС, указал Игорь Вишневецкий, заместитель главы Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД.

«Россия не уверена, что США готовы к конструктивному диалогу по стратегическим наступательным вооружениям», — приведено высказывание дипломата в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Вишневецкий добавил, что американская сторона сама должна сделать конкретные шаги по возобновлению диалога с РФ.

Ранее сегодня сообщалось, что посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал абсурдными попытки Штатов переложить на Россию ответственность за ситуацию с продовольствием в мире.