Кадыров рассказал о неофициальной встрече с Шойгу в Сочи

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6 августа 2022, 17:34 Источник: Telegram

Фото: Telegram/t.me/s/RKadyrov_95

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что в Сочи, где накануне прошли переговоры президентов России и Турции, у него состоялась неофициальная встреча с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

«В ходе беседы мы предметно обсудили вопросы, касающиеся наступательных действий войск РФ», - сообщил Кадыров в субботу в своем телеграм-канале.

Он сообщил также, что в Чечне закончилось формирование трех батальонов и полка Минобороны РФ.

«Пользуясь случаем, я поблагодарил Сергея Кужугетовича за помощь в формировании новых батальонов и оказанное доверие», - написал Кадыров, добавив, что встреча с министром обороны была «плодотворной и познавательной».

Ранее Кадыров рассказал о «грандиозных» планах демилитаризации стран НАТО.