Захарова назвала популистскими слова посла Украины в Лондоне о том, что Москва должна вернуть Киеву треть зарубежных активов СССР

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6 августа 2022, 16:24 Источник: ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Попытки пересмотреть права России на зарубежные активы СССР не имеют под собой никаких законных оснований. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова посла Украины в Лондоне Вадима Пристайко о том, что Москва должна вернуть Киеву «треть зарубежного имущества бывшего СССР».

В комментарии, размещенном на сайте МИД, Захарова назвала заявление украинского дипломата популистским и не имеющим под собой никаких оснований.

«Наши права на зарубежные активы СССР бесспорны, попытки их пересмотреть не имеют под собой правовых оснований», - заявила Захарова.

Она напомнила послу, что в 1991 году, после распада Советского Союза, «государство под названием СССР не прекратило, а продолжило свою международную правосубъектность под названием Российская Федерация». Таким образом, Россия стала правопродолжателем СССР, взяв на себя, в том числе обязательства по выплате внешнего долга.

«Странно, что украинские дипломаты, пытаясь претендовать на какие-то имущественные права, не вспоминают о существовавшем долге СССР, который выплатила Россия, не прибегая к помощи Украины и других советских республик», - заявила представитель МИД.

Она также подчеркнула, что «результаты перерегистрации советской зарубежной недвижимости на Российскую Федерацию пересмотру не подлежат».