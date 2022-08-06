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Аргументы Недели Политика 13+

Зеленский предложил Верховной Раде утвердить решение СНБО об изъятии российских активов на территории Украины

, 15:24 Источник: ТАСС

Зеленский предложил Верховной Раде утвердить решение СНБО об изъятии российских активов на территории Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский передал на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об утверждении решения СНБО, касающееся конфискации российского имущества. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

5 августа правительство Украины утвердило указ Зеленского, который предусматривает изъятие порядка 900 объектов российской собственности на территории страны. Согласно законодательству Украины, конфискация может быть проведена только по решению СНБО, и такое решение Советом было принято. Теперь его должен утвердить парламент.

К настоящему моменту Украина уже изъяла российских активов на сумму 765 млн долларов и, по словам Зеленского, эта работа будет продолжена. 

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