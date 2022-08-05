Украинский премьер Шмыгаль сообщил, что правительство Украины утвердило указ о конфискации российской собственности

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5 августа 2022, 19:44 Источник: ТАСС

Денис Шмыгаль, фото из открытых источников

Правительство Украины 5 августа утвердило указ президента страны Владимира Зеленского о конфискации более 900 объектов собственности России на украинской территории. Документ опубликован на сайте украинского кабмина.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что согласно указу президента, предлагается конфискация 903 объекта, принадлежащих именно Российской Федерации. "79 позиций - это корпоративные права, 824 позиции - имущество", - уточнил Шмыгаль.

По его информации, все российское имущество, которое власти Украины намерены конфисковать, разделено на три категории.

"Первая категория - это имущество, принадлежащее российскому государству, вторая - активы, принадлежащие российским гражданам и компаниям из России, в отношении которых введены санкции, третья - активы российских банков.

По словам Шмыгаля, правительство рассчитывает конвертировать конфискованное в денежные средства.