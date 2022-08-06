Папа Римский Франциск в Ватикане принял на аудиенции митрополита Волоколамского Антония

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6 августа 2022, 09:14 Источник: ТАСС

Папа Римский Франциск и митрополит Волоколамский Антоний, фото: VATICAN MEDIA/globallookpress.com

Глава Римско-католической церкви, папа Римский Франциск принял в пятницу в Ватикане на аудиенции главу Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония.

О встрече понтифика с недавно назначенным главой ОВЦС после снятия с этого поста митрополита Илариона (Алфеева) митрополитом Антонием 5 августа сообщила пресс-служба Святого престола.

Это первая встреча митрополита Волоколамского Антония с Папой Римским. У священника Илариона частные аудиенции имели довольно регулярный характер.

Папа Римский ранее в июне заявил, что надеется встретиться в Казахстане с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Предполагается, что отложенная в связи с ситуацией на Украине встреча священников может состояться в Нур-Султане в сентябре во время Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Понтифик уже подтвердил свое участие. Имеются у папы Римского планы посетить Украину и Россию.