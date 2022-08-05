Путин на переговорах с Эрдоганом похвалил работу «Турецкого потока» и поблагодарил за решение вопроса с поставками зерна с Украины

В Сочи в пятницу проходят переговоры президента РФ Владимира Путин и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Переговоры российского и турецкого лидеров проходят в узком формате, передает корреспондент РИА Новости.
Путин оценил работу газопровода «Турецкий поток» и поблагодарил Эрдогана за решение вопроса с поставками зерна с Украины. Президент РФ назвал этот газопровод одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом и добавил, что партнеры в регионе должны быть благодарны Турции.
Он подчеркнул, что «Турецкий поток», в отличие от всех других направлений поставок углеводородов, работает исправно, ритмично, без всяких сбоев. Путин призвал недопустить сбоев в строительстве АЭС «Аккую».
Путин выразил надежду на подписание меморандума о развитии торгово-экономических связей.