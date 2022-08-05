Политолог Наталья Громова: антироссийские санкции проживут максимум два-три года, и первой их снимет Германия

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5 августа 2022, 15:37

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Политолог Наталья Громова считает, что введенные против России санкции проживут максимум два-три года, и первой их начнет снимать Германия. Японское издание Shukan Gendai написало, что ФРГ откажется от антироссийских санкций на фоне нехватки энергоносителей и рецессии. Громова прокомментировала это предположение в интервью ФБА «Экономика сегодня».

Японская журналистка Эми Кавагути-Манн отметила, что энергетический кризис нанесет огромный ущерб германской экономике, которая обогащалась за счет дешевого российского газа. По ее мнению, в Берлине уже разрабатываются планы по отмене антироссийских санкций.

Как полагает Громова, «страны ЕС готовы были поддерживать и ужесточать санкции против России пока не осознали, что их риторика ведет к необратимым последствиям, так Германия уже столкнулась с рецессией, гиперинфляцией и нехваткой энергетических ресурсов.

По словам эксперта, можно якобы поддерживать Украину, разделять взгляды США, но настает момент, когда ключевые производственные и промышленные секторы страны останавливаются, и бизнес терпит серьезные убытки.

На взгляд Громовой, снимать ограничения первой начнет Германия. Она пояснила, что никто не объявит, что без российского газа невозможно и нужно отменить санкции. Как полагает эксперт, все будет намного аккуратнее и плавно: сначала ЕС откажется от эмбарго на импорт российских энергоресурсов, потом начнут вводиться другие послабления и закончится все запуском «Северного потока – 2».