Россия высылает четырнадцать болгарских дипломатов в качестве ответной меры

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5 августа 2022, 14:54 Источник: МИД РФ

МИД России, Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

В пятницу, 5 августа, стало известно, что Россия в качестве ответной меры приняла решение выслать четырнадцать болгарских дипломатов. Соответствующую информацию предоставили сегодня в МИД РФ.

В сообщении российского внешнеполитического ведомства отмечается, что 5 августа чрезвычайного и полномочного посла Республики Болгария в Российской Федерации А. Крыстина пригласили в МИД РФ. Дипломату вручили ноту министерства об объявлении четырнадцати сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России персонами нон грата.

Напомним, в конце июня текущего года болгарские власти объявили, что высылают семьдесят российских дипломатов и работников технического персонала посольства РФ.