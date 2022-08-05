Сенатор Косачев заявил, что Зеленский в один миг может превратиться в медиа-изгоя

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5 августа 2022, 14:01 Источник: Telegram

сенатор Константин Косачев, Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Сенатор Константин Косачев, комментируя доклад Amnesty International о преступлениях украинских войск против мирных граждан, заявил, что Владимир Зеленский в один миг может превратиться в медиа-изгоя.

Накануне был опубликован доклад Amnesty International, согласно которому, украинские военнослужащие нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая в школах и больницах городов вооружения, вследствие чего риску подтвергаются мирные граждане.

Константин Косачев выразил мнение, что вышеуказанный документ не вызовет никакого перелома в освещении событий на Украине Западом или в сознании западных политиков, однако есть ряд нюансов. В частности, масштабы преступлений Киева столь велики, что не замечать их без утраты репутации правозащитной организации не получится.

Более того, одним из главных факторов привлекательности Запада для режимов, подобных действующему киевскому, является индульгенция на любые преступления против противников. По мнению сенатора, именно поэтому публикация, о которой идет речь, вызвала на Украине "злобную реакцию", суть которой сводится к тому, что все прекрасно знают о действиях официального Киева, но говорить об этом вслух нельзя.

Косачев полагает, что эта публикация показала лично Зеленскому, "кто тут хозяин", а также намекнула политику на то, что в один момент он может превратиться из искусственно созданного медиа-героя в тотального медиа-изгоя.