Песков: у Кремля нет реальных возможностей помешать Эстонии убрать все советские памятники

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5 августа 2022, 12:41

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

У Кремля отсутствуют реальные возможности для того, чтобы помешать Таллину демонтировать все советские памятники с эстонской территории. На это, как передает ТАСС, указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Решение Эстонии убрать все советские памятники возмутительно, "это не красит Эстонию", но реальных возможностей у Кремля воспрепятствовать этому нет», — приведено высказывание Пескова в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, пресс-секретарь главы государства отметил, что Москва не согласна с мнением генсека НАТО Йенса Столтенберга, согласно которому ее действия на Украине являются «атакой на текущий мировой порядок».