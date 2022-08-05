Политический аналитик Голубь выразил мнение, что напряжение между Киевом и Западом будет только нарастать

Аргументы Недели → Политика 13+

5 августа 2022, 12:41

флаги ЕС, https://unsplash.com/photos/C241mbgtgys

Политический аналитик Юрий Голубь заявил, что ни США, ни страны Европы не смогут отказаться от российских нефти и газа, вследствие чего, не прекратят обслуживание нефтегазовой инфраструктуры.

Ранее сегодня министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что транзит газа в европейские государства через Украину никогда не сможет стать альтернативой "Северному потоку".

Юрий Голубь в беседе с РИА ФАН напомнил, что после Второй мировой войны Канада приняла самых лютых бандеровцев, вырастила на своей территории "дистиллированный украинский нацизм", а затем – в 1990-е и 2000-е годы – отправила их на родину. Теперь же канадские власти поддались на "мольбы" немецкого вице-канцлера Роберта Хабека и не решились "заморозить Германию" ради "победы" над президентом России Владимиром Путиным.

Аналитик отметил, что если Киев не может положиться на Канаду, то возникает вопрос, кто теперь пожертвует собственными интересами ради европейского будущего Украины. Так, напряжение между Киевом и Западом будет лишь нарастать.